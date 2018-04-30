Понедельник, 30 Апреля 2018 20:59

АрмИнфо. Завтра, 1 мая и внимание всего международного сообщества акцентировано на Армению, как будто здесь проходит Чемпионат мира по футболу. Об этом 30 апреля на митинге на площади Республики заявил лидер движения "Сделай шаг", оппозиционный депутат Никол Пашинян.

По его словам, гражданам Армении и Диаспоры в течение последних 15 дней удалось привлечь внимание всего международного сообщества на армянскую столицу.

В тоже время Пашинян констатировал, что по истечению дня стало ясно, что он является единственным кандидатом в премьер-министры Армении. «3 из 4 фракций армянского парламента сказали, что поддержат мою кандидатуру, то есть «избранника народа», а правящая Республиканская партия заявила, что не будет чинить препятствий на этом пути. То есть, существует большая вероятность, что ваш избранник будет избран в премьеры», - сказал оппозиционер.

При этом он добавил, что многим кажется, что завтрашнее событие будет самым важным политическим событием. Однако, по словам Пашиняна, самое важное событие произошло днями ранее, когда стало ясно, что в Армении есть народ, который встал на ноги и взял власть в свои руки. По его словам, на самом деле не так существенно, кто будет премьером, поскольку есть народ, кто взял в руки руководство страной и знает, что делать, если вдруг власть забудет кто в стране хозяин.

«Сегодня в Армении есть гражданин, который во всеуслышание говорит – «Мы хозяева нашей страны». И это самый серьезный результат нашей ненасильственной бархатной революции, ставшей политической реальностью», - сказал депутат.

По его словам, в стране еще сменится много руководителей, но сохранится одна реальность – «народ хозяин своей страны». «Я только что здесь осознал - не важно, что завтра произойдет в армянском парламенте, поскольку армянский народ победил и никто не может усомниться в этой победе», - выразил уверенность депутат.

При этом он добавил, что завтра на площади Республики должен быть большой праздник, на котором народ будет праздновать свою победу. В этой связи Пашинян пригласил всех граждан к 11:00 прийти на площадь Республики и опраздновать собственную победу... над слабостью, неопределенностью, миграцией, безнадежностью. Сегодня мы живем в сводной и счастливой Армении. Завтра в 11:00 собираемся на площади Республики чтобы четко зафиксировать нашу победу. Мы хозяева нашей страны. Да здравствует победа», - сказал оппозиционер.

При этом он призвал не перекрывать улиц, не идти никуда кроме как на площадь Республики, где будет транслироваться внеочередное заседание парламента, где будут проходит выборы премьера. Он сообщил, что сразу после выборов он и его команда вернутся на площадь Республики.