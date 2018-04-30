Понедельник, 30 Апреля 2018 19:32

АрмИнфо. Когда в Армении установится равенство перед законом, в страну пойдут инвестиции и в первую очередь со стороны представителей армянской диаспоры.Об этом 30 апреля на встрече с депутатами фракции Республиканской партии заявил кандидат в премьер-министры Никол Пашинян.

Депутат отметил, что каждый пропущенный день будет очень быстро компенсирован. Пашинян призвал общественность не унывать. «Основным препятствием на пути развития экономики Армении является отсутствие справедливости и верховенства закона. Если эти недочеты будут устранены - устойчивое развитие Армении гарантировано. Я ни секунды не сомневаюсь, что мы увидим очень серьезные результаты.

По его убеждению, народное настроение, настроение страны, настроение жизни измнилось. «Я убежден, что очень скоро у нас начнутся позитивные изменения» - кандидат в премьер-министры. Касаясь блокады Армении со стороны Турции и Азербайджана Пашинян заявил, что Армения должна использовать другие возможности для развития экономики и бизнеса. «Несмотря на блокаду со стороны Турции и Азербайджана у нас в стране осуществляются инвестиции, и наш бизнес активно развивается. Я знаю, что Армения пыталась наладить отношения с Турцией, однако Анкара не желала вести переговоры без предусловий, таким образом, я не вижу в ближайшее время решения этой прблемы. Но ведь у нас есть две другие открытые границы, и мы должны использовать эти векторы по максимуму. Я уверен, что наша экономика быстро пойдет в гору», - заключил Пашинян.