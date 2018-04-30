Понедельник, 30 Апреля 2018 19:26

АрмИнфо. Вопрос о политзаключенных в Армении должен быть решен институциональным путем, заявил на встрече с парламентской фракцией Республиканской партии руководитель движения «Сделай шаг» Никол Пашинян, отвечая на вопрос вице-спикера, бывшего министра юстиции Арпине Ованисян.

Она спросила оппозиционера о том, как он собирается решить этот вопрос относительно обещаний выпустить на свободу политзаключенных, которых по ее убеждению в Армении нет.

«Мы должны иметь четкие критерии, очертить круг и решить этот вопрос институциональным путем, - сказал Пашинян, подчеркнув, что все его действия в этом плане будут в рамках закона. Вместе с тем он подчеркнул, что в некоторых случаях будет один подход, а в другом случае - другой. Мы не можем принимать решения, которые приведут к новым проблемам », - отметил Пашинян.

Говоря о кадровых измениях, Пашинян заявил, что, так как смена премьера происходит в форс-мажорных обстоятельствах, состав правительства должен назначаться исходя из ситуации в стране. Так же депутат заявил, что у оппозиции нет целей осуществить кадровый геноцид, цель состоит в создании сильного правительства. «Несоменно в правительстве есть кадры, достойные глубокого уважения, которые прекрасно осуществляют свои обязанности. Так зачем мне осуществлять кадровый геноцид? Ведь самое главное - это интересы Армении, а не политические разногласния», - заявил депутат.

Между тем, спикер парламента Ара Баблоян решил устроить Пашиняну блиц-опрос. ''В связи сo сложившейся политической ситуацией я хочу задать вам несколько вопросов. Прошу отвечать да или нет. У вас была возможность свободно осуществлять акции протеста?, спросил он получив утвердительный ответ. Баблоян продолжил: «В эти дни у вас была свобода слова?». ''Как в эти дни, так и всю жизнь у меня была возможность свободно выражать свою точку зрения», - отметил Пашинян. «Вы считаете, что у людей была возможность свободно посещать акции протеста в эти дни?'', - продолжил Баблоян. «Да, и я очень рад, что у нашего народа была такая возможность», - заметил Пашинян. «Вы находите, что все это является проявлением демокартии?», - неуспокаивался Баблоян. «Несомненно да», - подчеркнул Пашинян.