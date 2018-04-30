Понедельник, 30 Апреля 2018 18:34

АрмИнфо. Первым и символическим указом лидера движения "Сделай шаг" НиколаПашиняна, в случае избрания на пост премьер-министра Армении, станет отмена нашумевшего закона о проведении заседаний армянского кабмина за закрытыми дверьми. Об этом во время акции-шествия заявил сам Пашинян.

Он выразил убеждение, что все заседания Правительства должны быть открытыми. Оппозиционер добавил, что сделает это, если не будет каких-то законодательных проволочек.

Напомним, что сегодня в 17:00 часов по местному времени со столичной площади Гарегина Нжде стартовала акция-шествие к площади Республики, где в 19:00 пройдет митинг оппозиции. Пашинян на митинге расскажет об итогах утренних встреч с представителями парламентских фракций.

Отметим, что завтра, 1 мая в парламенты пройдут выборы премьер-министра страны. Единственный пока заявленный в премьеры кандидат – Никол Пашинян, которого выдвинула парламентская фракция «Елк». Блок «Царукян» и АРФ «Дашнакцутюн» заявили, что поддержат кандидатуру Пашиняна в премьеры. В свою очередь правящая Республиканская партия заявила, что не будет выдвигать своего кандидата в премьеры, однако обещали «не препятствовать» избранию Пашиняна в премьеры. РПА пока официально не заявляла, каким образом партия будет голосовать на этих выборах.