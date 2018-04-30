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АрмИнфо. На данный момент, к сожалению, я не вижу путей для скорейшего урегулирования арцахского вопроса. Об этом на встрече с депутатами фракции Республиканской партии заявил кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян.
Он подчеркнул, что что крабахский вопрос должен решаться исключительно в формате Минской группы ОБСЕ. «Я уверен, что в Армении есть институты, которые помогут мне в ближайшее время овладеть всеми необходимыми сведениями для продолжения грамотного переговорного процесса. Кроме того, сейчас Азербайджан настроен крайне воинственно и ведет агрессивную риторику, озвучивая притязания на Ереван. Переговоры, меж тем, следует вести в атмосфере взаимопонимания и уважения», - резюмировал Пашинян.
|Пашинян пригласил всех граждан Армении к 11:00 на площадь Республики праздновать победу
|Никол Пашинян: Когда в Армении установится равенство перед законом, в страну пойдут инвестиции
|Пашинян: Вопрос о политзаключенных в Армении должен быть решен институциональным путем
|Более 100 журналистов из крупных международных СМИ аккредитовались в МИД Армении для освещения выборов премьера страны
|Никол Пашинян стал единственным кандидатом на пост премьера Армении
|Первым и символическим указом Пашиняна, в случае избрания на пост премьера, станет отмена нашумевшего закона о проведении правительственных заседаний за закрытыми дверьми
|Никол Пашинян: Я не вижу путей скорейшего урегулирования арцахского вопроса
|Президент Армении и постоянный координатор ООН в РА обсудили внутриполитическую ситуацию в стране
|В Стамбуле осквернили армянскую церковь
|Пашинян и Шармазанов скрестили шпаги
|Со столичной площади Гарегина Нжде стартовала акция-шествие к площади Республики, где в 19:00 пройдет митинг оппозиции
|Ереван и Вашингтон обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении
|Никол Пашинян с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии обсудил вопросы, связанные с создавшейся в Армении внутриполитической ситуацией
|В Парламенте завершилась встреча Никола Пашиняна с представителями фракции АРФ "Дашнакцутюн".
|Арарат Мирзоян: в плане получения необходимых голосов для избрания Никола Пашиняна проблем не возникнет
|Мария Захарова: Армения для России - это особое отношение
|Армен Саркисян призвал воздержаться от провокаций и конфликтов в Нагорном Карабахе
|Представители армянской общины в американском городе Глендейл организовали митинг в поддержку акций протеста в Армении
|Армен Саркисян: Ситуация в Армении имеет только один путь разрешения - конституционный
|Температура воздуха в Армении поднимется на 4-6 градусов
|Наира Зограбян: В Армении появилась возможность сломать укоренившуюся систему
|Игорь Назарук: Беларусь готова принять любой выбор армянского общества
|Президент Армении считает, что членство страны в ЕАЭС соответствует "коренным интересам" республики
|Никол Пашинян рассказал о приоритетах своего премьерства
|В армянском парламенте проходит встреча Пашиняна с представителями фракции "Царукян"
|Пашинян надеется наладить эффективный диалог с Россией по вопросу продажи Москвой вооружения Баку
|Никол Пашинян отверг широкий жест ЕГУ
|ЕГУ выражает готовность выдать Николу Пашиняну диплом, в случае его согласия
|ЕС в очередной раз подтверждает и содействует усилиям по развитию в Армении процветающего и демократического общества
|Союз ветеранов атомной энергетики Армении призывает объединиться в целях содействия молодежи в их сложной и трудоемкой работе по строительству новой Армении.
|Фракция блока «Елк» выдвинула Никола Пашиняна на пост премьера Армении
|Танкян убежден: В случае установления в Армении более транспарентной атмосферы можно ожидать большого потока зарубежных инвестиций
|СНБ Армении пресекла попытку незаконного проникновения в страну наемника
|Пашинян первую половину завтрашнего дня посвятит консультациям с коллегами из других фракций: Акций неповиновения в городе не будет
|Пашинян перечислил страны, с которыми Армения продолжит активное взаимодействие
|Члены партии «Гражданский договор» призвали парламентские фракции 1 мая проголосовать за кандидатуру Никола Пашиняна
|Участники шествия дошли до площади Республики
|Католикос Всех Армян обсудил ситуацию с представителями Республиканской партии
|В Ереване с площади Франции стартовало шествие оппозиционного движения «Сделай шаг»
|Европейский студенческий форум выражает поддержку молодежи Армении
|Никол Пашинян: Акции протеста продолжатся до тех пор, пока мы не зафиксируем нашу победу де-юре
|Офис Омбудсмена призывает немедленно прекратить выступления в социальных сетях со словами ненависти и непримиримости
|Оппозиционеры призывают граждан Армении бойкотировать сеть супермаркетов «Ереван сити» и «Сас»
|Ваграм Багдасарян: РПА не намерена провалить голосование в парламенте по избранию народного кандидата
|Арсине Ханджян: депутаты обязаны прислушаться к гласу народа и проголосовать за народного кандидата
|Главы МИД Арцаха и Южной Осетии обсудили пути укрепления сотрудничества
|Пашинян: РПА предрасположена не препятствовать избранию в премьеры кандидата от народа
|Пашинян заверил российских парламентариев, что Ереван не откажется от членства в ОДКБ и ЕАЭС
|АРФД официально заявила о готовности поддержать кандидатуру Никола Пашиянан на посту премьера Армении
|Виген Саркисян: внутриполитическая нестабильность в Армении может серьезно повлиять и на пограничную ситуацию
|Российская парламентская делегация встретилась с Николом Пашиняном
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 2-го мая
|Партия “Рамкавар-Азатакан” призвала парламент Армении 1 мая избрать на посту премьер-министра Никола Пашиняна
|Никол Пашинян развеял слухи относительно его образования: оппозиция призывает впредь деполитизировать деятельность ВУЗов
|Никол Пашинян: Мы должны готовиться к победе
|США призывает стороны провести переговоры вокруг формирования нового правительства на основе конституции
|Никол Пашинян встретился с Арменом Саркисяном
|АРФ Дашнакцутюн готова проголосовать за кандидатуру Никола Пашиняна
|Гагик Царукян не будет выдвигаться на пост премьер-министра Армении 1 мая
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