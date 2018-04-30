Понедельник, 30 Апреля 2018 18:27

АрмИнфо. На данный момент, к сожалению, я не вижу путей для скорейшего урегулирования арцахского вопроса. Об этом на встрече с депутатами фракции Республиканской партии заявил кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что что крабахский вопрос должен решаться исключительно в формате Минской группы ОБСЕ. «Я уверен, что в Армении есть институты, которые помогут мне в ближайшее время овладеть всеми необходимыми сведениями для продолжения грамотного переговорного процесса. Кроме того, сейчас Азербайджан настроен крайне воинственно и ведет агрессивную риторику, озвучивая притязания на Ереван. Переговоры, меж тем, следует вести в атмосфере взаимопонимания и уважения», - резюмировал Пашинян.