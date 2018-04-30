Понедельник, 30 Апреля 2018 17:53

АрмИнфо. Марианна Мкртчян. Неизвестный осквернил армянскую церковь Св. Тагавор в районе Кадыкёй города Стамбул.

Как пишет стамбулькая армянская газета «Акос», неизвестный вывалил мусор у дверей церкви, а на стене оставили надпись: «эрзрумец (Эрзерум город на северо-востоке Турции – в своем время принадлежал Армении Ред.) – эта родина наша!».

«После изучения данных с видеокамер, выяснилось, что те, кто осквернил стены церкви, накануне участвовали в воскресной мессе и пытался ее сорвать. Запись была передана в полицию, и по факту начато следствие», - пишет издание.