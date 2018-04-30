Понедельник, 30 Апреля 2018 17:50

АрмИнфо. На состоявшей во фракции Республиканской партии встрече канидата в премьеры Никола Пашиняна доминантным стала тема дальнейшего членства республики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Встреча освящалась в прямом эфире.

Вице-спикер парламента, пресс-секретарь Республиканской партии Эдуард Шармазанов поинтересовался у кандидата, чем вызвана резкая смена его позиции по вопросу членства страны в ЕАЭС: «Г-н Пашинян, еще в 2013 году вы и ваша фракция проголосовали против вступления Армении в ЕАЭС, впоследствиии ваша фракция под вашим же руковдством инициировала процесс по выходу страны из этой структуры. Теперь же, претендуя на пост главы правительства, вы с различных трибун постоянно заявляете о невозможности выхода РА из ЕАЭС, о необходимости продолжения участия страны в этой структуре. Чем вызвана резкая смена вашей позиции в сложившейся ситуации Теперь кому нам верить оппозиционеру Пашиняну или кандидату в премьеры Пашиняну?».

На это Пашинян заметил, что каждый государственный деятель должен считатся с политическими реалиями в стране. «Как представитель оппозиции я могу быть несогласен с тем или иным решением, однако сейчас у нас уже существуют определнные политические реалии. Когда вы являетесь представителем оппозиции, у вас нет возможности обсуждать проблемы связанные, например, с ЕАЭС, с вашими партнерами по данной структуре. А когда ты у власти, есть возможность обуждать все эти вопросы с коллегами в атмосфере уважения и взаимопонимания. Я также проголосовал против инициативы покинуть ЕАЭС по той причине, что резкие повороты во внешней политике могут быть очень опасны для страны. Изменилась не моя позиция, изменилась практическая задача, которая передо мной стояла. Сейчас самое главное для меня интересы Армении. Мы ведь не руковдствуемся своими капризами и предпочтениями в том или ином вопросе. Бывали случаи, когда именно эти реалии оказываются для политических деятелей гораздо значимее и весомее, чем ранее высказанные мнения, о том или ином вопросе. В первую очередь политический деятель должен считаться с политическими реалиями, которые на данный момент существуют в стране. Поэтому сейчас, мы в первую очередь должны руководствоваться именно сложившейся политической ситуацией и имеющимися реалиями», - отметил Пашинян. Он заявил, что в случае своего выдвижения на пост премьера не станет поднимать вопрос о выходе Армении из данной структуры. По словам Шармазанова, его ответ Пашиняна не убедил.

В свою очередь депутат Самвел Фарманян поинтересовался, намерен ли премьер Пашинян озвучивать на заседаниях ОДКБ свое критичное мнение относительно данной структуры. Другой вопрос Фарманяна касался того, почему Пашинян, говоря об армяно-российских отношениях не упоминает слово «стратегические». «Это ваша принципиальная позиция?», - спросил Фарманян. На это Пашинян заметил, что армяно-российские отношения безусловно являются стратегическими. «Что касается ОДКБ, то в этой структуре необходимо конкретизировать взаимные обязательства стран-членов», - заявил Пашинян.