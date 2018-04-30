Понедельник, 30 Апреля 2018 16:37

АрмИнфо. “У меня состоялся телефонный разговор с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом”, - на своей странице в Facebook написал лидер протестного движения, кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян.

“Мы обсудили вопросы, связанные с мирным и правовым урегулированием создавшейся в Армении внутриполитической ситуации”, - отметил Пашинян.