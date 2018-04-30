Пашинян заявил, что на встрече обсуждались вопросы, стоящие на повестке дня, в том числе предстоящие выборы в парламент. Депутат отметил, что они необходимы, однако сроки, когда их проведут, пока неопределенны. "У нас не было никаких разногласий, мы считаем, что должны сотрудничать для развития Армении. Все остальное зависит от того, как завтра будут развиваться события", - отметил депутат.

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