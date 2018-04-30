Понедельник, 30 Апреля 2018 14:20

АрмИнфо. Будет ли «народный избранник» и лидер «бархатной революции» Никол Пашинян завтра избран премьер-министром Армении, что даст ему право сформировать временныое правительство, нацеленное на проведение внеочередных парламентских выборов? Какие угрозы несет в себе ситуация, если пока еще политическое большинство в лице Республиканской партии Армении сорвет завтрашнее избрание и нынешний кризис выйдет на новый виток развития? И какое влияние ситуация в Армении может повлиять на карабахский конфликт? Представляем интервью АрмИнфо с аналитиком, экс-главой МИД Нагорного Карабаха Арманом Меликяном.

Господин Меликян, как Вы оцениваете внутриполитическую ситуацию в Армении на данный момент? Можно ли ожидать, что завтра парламент изберет премьер-министром Никола Пашиняна или Республиканская партия все же подготовит сюрприз?

Считаю, что Никол Пашинян завтра должен быть избран главой правительства единодушно всеми фракциями ныне действующего парламента РА, ибо только так можно будет избегнуть скатывания не только во внутриполитический, но и в конституционно-правовой кризис. Имеющая парламентское большинство Республиканская партия Армении должна сознавать всю меру собственной ответственности за создавшуюся в стране ситуацию и со своей стороны приложить максимум усилий для преодоления кризиса, в случае ее противодействия грозящего перерасти в полный коллапс всей системы государственного управления. Пусть избрание Никола Пашиняна и не будет единогласным, ибо, наверное, не все республиканцы захотят отдать свой голос за него, однако крайне желательно, чтобы большинство членов фракции смогло обеспечить политическое единодушие, присоединившись ко всем остальным. Это позволит для преодоления кризиса хотя бы формально опереться на правовые возможности, заложенные в новой Конституции. Если же республиканское большинство заупрямится, то не исключено, что все президентские и парламентские выборы, начиная с 1996 года, а также конституционные референдумы, могут быть провозглашены несостоятельными из-за тотальной фальсификации их результатов. Такой поворот еще больше осложнит и без того непростое положение. У республиканцев есть шанс достойно и ответственно оформить передачу власти, что, несомненно, будет им зачтено в плюс.

На Ваш взгляд, Серж Саргсян полностью отошел от политики или ожидаемо, что он продолжит теневое управление?

Все будет зависеть от того, как именно он будет пользоваться своим влиянием, которое, несомненно, еще сохраняется и как минимум в продолжение какого-то промежутка времени будет способно в той или иной степени проявляться. Серж Саргсян человек опытный и я надеюсь, что сумеет верно сориентироваться в данной ситуации и использовать свой опыт и знания на благо дальнейшего развития армянской государственности.

Никол Пашинян заявляет о том, что геополитического контента в “народной бархатной революции” нет. При этом, особенно в последнюю неделю, его риторика направлена именно на Москву – заявления о том, что Армения не покинет ОДКБ и не выйдет из ЕАЭС, а вчера прозвучало обещание углубить и развить отношения с РФ. О чем это говорит?

Я думаю, что тут все вполне закономерно. Армения является членом ЕАЭС и ОДКБ, в нашей стране расположена российская военная база, а граница с Ираном и Турцией охраняется российскими пограничниками. То есть, между Россией и Арменией сложились глубокие, стратегические отношения, поддержание которых являлось политическим приоритетом правящей элиты нашей страны и персонально Сержа Саргсяна, которого наши российские партнеры всемерно поддерживали. Поддерживали, хотя и не могли не знать о пустившей глубокие корни коррупции, тотальных фальсификациях результатов голосования на выборах, административном и судебном произволе. Отставка надежного союзника - Сержа Саргсяна, должна была крайне обеспокоить российское руководство и политические круги, ибо возможное изменение отношения лидеров свергнувшего его протестного движения к армяно-российским отношениям могло бы создать серьезные проблемы для обеспечения российских интересов как минимум в регине Южного Кавказа и на Ближнем Востоке. И именно этим беспокойством российской стороны можно объяснить то, что Никол Пашинян поспешил заверить партнеров в Москве, что каких-либо планов по пересмотру содержания и переформатированию армяно-российских отношений нет и не будет.

Практически с первых дней движения поступали сообщения о передвижении азербайджанской живой силы и техники на периметру зоны соприкосновения карабахского конфликта. Много прогнозов о том, что Баку воспользуется сложившейся напряженной ситуацией внутри Армении, чтобы ударить по ней извне. Ожидаема ли эскалация именно сейчас?

Если завтра члены парламента, включая и большинство республиканцев, не проголосуют консолидированно за кандидатуру Никола Пашиняна и уведут нынешний внутриполитический кризис на новый виток спирали дестабилизации, то вероятность активизации ВС Азербайджана на линии соприкосновения в зоне арцахско-азербайджанского конфликта и на границе с Арменией значительно возрастет.

Господин Меликян, чего ожидать в продолжении переговорного процесса после смены властей в Армении? Будет ли пауза в связи с ожидаемыми парламентскими выборами и другими перестановками во власти?

Я считаю, что пауза будет просто необходима, поскольку в Армении в ближайшие месяцы будет идти процесс формирования легитимных институтов власти, которые и должны будут впоследствии взять на себя полную ответственность за дальнейшие усилия по мирному урегулированию конфликта. Чем раньше эти институты войдут в нормальный рабочий режим, тем раньше можно будет ожидать прогресса и в этом вопросе. Естественно, что новые власти должны будут ознакомиться с теми результатами, которых достигли переговорщики сторон конфликта при помощи международных поасредников – сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Не исключено, что могут появиться и новые идеи, подходы, способные ускорить мирное решение.