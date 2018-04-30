Понедельник, 30 Апреля 2018 14:13

АрмИнфо. Депутат фракции "Елк" Арарат Мирзоян считает, что депутаты, обеспокоенные судьбой государства - сохранением его суверенитета и обеспечением нормального хода деятельности, обязательным образом поддержат кандидатуру Никола Пашиняна на посту премьера. Об этом он заявил в беседе с журналистами в армянском парламенте, подчеркнув, что в плане получения необходимых голосов для избрания проблем не возникнет.

Как заявил Мирзоян, вопрос голосования в пользу кандидата в премьер-министры РА Никола Пашиняна, выдвинутого оппозиционной фракцией "Елк", вскоре будет обсужден и с депутатами республиканской партией (РПА). В Национальном Собрании Армении уже завершилась встреча представителей "Елк" Никола Пашиняна и Арарата Мирзояна с представителями фракции АРФ "Дашнакцутюн" (АРФ). Встреча с РПА запланирована на 15.00. Ранее состоялась также встреча Никола Пашиняна с коллегами от фракции "Царукян".

В ответ на вопрос, что будет, какие будут предприняты шаги в случае, если депутаты от РПА все же провалят заседания парламента 1 мая, Мирзоян завил: "События развиваются очень стремительно. Долгосрочное планирование сложно осуществить. На данном этапе мы с РПА обсуждаем вопрос о поддержке кандидатуры Никола Пашиняна".

При этом, как указал депутат НС, пока фракция "Елк" не обсуждала состав временного правительства Армении. "Правительство, о котором в настоящее время идет речь, будет временным, а его основная миссия - инициировать ряд законодательный изменения, после чего провести внеочередные парламентские выборы", - указал он.

Напомним, что 1 мая, в 12:00, на специальном заседании Национального Собрания Армении будет обсужден вопрос избрания премьер-министра РА. Сегодня утром оппозиционная фракция НС РА "Елк" единогласно приняла решение о выдвижении Никола Пашиняна кандидатом в премьер-министры. Ранее РПА и блок "Царукян" заявили, что не собираются выдвигать своего кандидата на посту премьер-министра. Далее АРФД сообщила о поддержке кандидатуры Никола Пашияна. Накануне глава парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян заявил о готовности РПА проголосовать за единого кандидата. Отметим, что для избрания Пашиняна в премьер­министры в парламенте необходимо набрать 53 голоса, то есть даже в случае обеспечения голосов от всех членов трех парламентских сил, Николу Пашиняну следует заручиться поддержкой еще 6 депутатов РПА.