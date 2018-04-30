Понедельник, 30 Апреля 2018 14:08

АрмИнфо.Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожелала армянскому народу мудрости, воли и божественного проведения.

В очередной раз коснувшись позиции России по ситуации в Армении, Захарова подчеркнула, что выраженная Москвой позиция - консолидированная, а не ее личная. "Пользуясь случаем, хотела бы пожелать армянскому народу мудрости, воли и божественного проведения. Возможно это не из дипломатического лексикона, но бывают разные времена. И я хочу пожелать именно этого. И повторить, что Армения для России - это особое отношение", - сказала Захарова в эфире программы "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым.

Отметим, что официальная Москва неоднократно заявляла, что происходящее в Армении, это исключительно внутреннее дело этой страны.