Понедельник, 30 Апреля 2018 13:40

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян призвал желающих воспользоваться внутриполитической ситуацией в республике для решения своих задач в Республике Арцах воздержаться от подобных шагов. Об этом Армен Саркисян заявил в интервью белорусским журналистам.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что "не вспыхнет ли Нагорный Карабах" из-за сложившейся в Армении ситуации, президент Саркисян заявил: "Я бы призвал всех, в этот сложный для Армении момент, от которого никто не гарантирован, чтобы были сдержаны, не было провокаций и конфликтов в НКР".

По его словам, армянская сторона, надеется на достижение мирного урегулирования карабахского конфликта через минский процесс.

Напомним, что сразу после старта уличных протестов 13 апреля против премьерства Сержа Саргсяна, власти зачали говорить о том, что массовые акции протеста в Ереване и областях страны могут негативно повлиять на оборонные процессы. И.о. главы военного ведомства Виген Саркисян сообщил, что передвижение военной техники и живой силы противника в сторону линии соприкосновения с Арцахом не прекращается. "А это чревато серьезными угрозами", - заметил Саркисян, при этом добавив, что армянские ВС пристально следят за действиями противника и готовы в любой момент приступить к ответным действиям