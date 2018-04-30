Понедельник, 30 Апреля 2018 13:29

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян считает, что ситуация в Армении имеет только один путь разрешения - конституционный. "Другого пути нет, и не может быть, потому что никто не может и не должен открыть ящик Пандоры, когда люди перестанут уважать Конституцию", - заявил президент Армении Армен Саркисян в интервью белорусским журналистам.

По словам президента, внутреннее и внешнее воздействие, экономические трудности, социальная несправедливость и коррупция, а также то, что молодежь Армении хотела бы иметь более четкое представление о своем будущем - все это могло привести к активации той триггерной точки, которая стала причиной сложившейся внутриполитической ситуации в республике. "Это вещь комплексная, которая многие годы, возможно из-за отсутствия диалога между правительством и народом, аккумулировалась и в этот момент вышла из своих эмоциональных пределов",- пояснил он.

Вместе с тем, как указал Саркисян, любой политический процесс, в том числе и выборы, могут стать фокальной точкой, когда эмоции людей, их недовольство правящим режимом, получают возможность самовыражения. "Мне кажется, именно этот случай касается нашего общества", - заявил президент. По его словам, каждый гражданин имеет право на своё мнение, "но структура государственности, весь механизм должен работать слаженно".

На сегодня Армен Саркисян воздержался делать прогнозы относительно того, есть ли у Армении будущее с такой политической фигурой, как Никол Пашинян. "Я не хочу давать оценки отдельным политическим

личностям - моя роль привести всех к консенсусу. У нас спектр очень большой. Я встречаюсь со многими, условно говоря, от крайнего левого до крайнего правого. Моя роль в том, чтобы, разговаривая, обсуждая с политическими, общественными организациями, личностями, попробовать привести этот спектр к центру, диалогу, мирному разрешению всех возможных вопросов и конфликтов", - заявил он. Как подчеркнул Саркисян, для Армении важна сейчас стабильность государства и консолидация общества, а самый важный фактор - это интерес народа.

Кто бы ни был в конечном итоге в правительстве, я лично, в рамках своих конституционных прав, не допущу, чтобы интересы нашей страны и народа были не учтены”, - заключил президент.