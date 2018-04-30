Понедельник, 30 Апреля 2018 13:01

АрмИнфо.На территории Армении с 1-2 мая ночью, а также 3 мая ожидается погода без осадков.

Как сообщает пресс-служба МЧС, вечером 3 мая в отдельных регионах страны, а также с 4 по 5 мая после полудня в большинстве регионов ожидаются кратковременные дожди и грозы, в отдельных регионах возможен также град. Юго-западный ветер достигнет до 3-8 метров в секунду. Температура воздуха постепенно поднимется на 4-6 градусов.

В Ереване 30 апреля и с 1-3 мая ожидается погода без осадков. 4-5 мая после полудня ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от +25 до +27 градусов.