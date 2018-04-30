Понедельник, 30 Апреля 2018 12:58

АрмИнфо. На предстоящих выборах мы поддержим кандидатуру народного премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом 30 апреля в беседе с журналистами, после встречи с кандидатом на должность премьер-министра от фракции "Елк" Николом Пашиняном заявила депутат от фракции "Блок Царукян" Наира Зограбян.

Она отметила, что на встрече обсуждались вопросы, представляющие двухсторонний интерес, связанные с дальнейшей совместной работой фракций. "Блок Царукян" никогда не выдвигал предусловий в вопросах сотрудничества. Мы уверены в одном, у нас появилась достойная возможность сломать систему, которая давно укоренилась в нашей стране. И мы должны без ультиматумов объединить наши силы с тем, чтобы вывести страну из создавшейся сложной ситуации. Все наши депутаты, которые сейчас в Армении, завтра будут участвовать в выборах", - отметила депутат.

Зограбян также заявила, что конкретных сроков относительно того, когда будут досрочные выборы в парламент, пока нет, для правильной организации данных выборов нужно время . "Мы выдвинули определенные предложения, в частности, мы предложили отказаться от рейтинговой системы и т.д. Самое главное для нас сейчас, это правильно подготовиться к предстоящим выборам, чтобы выборы прошли максимально справедливо. Нам нужно осуществить изменения в Избирательном кодексе, провести переговоры с организациями, которые смогут оказать содействия в данном вопросе. Нужно хорошо подготовиться с тем, чтобы не повторять ошибок прошлых выборов"- отметила депутат.

Относительно того, проголосует ли Республиканская партия за кандидатуру Пашиняна, Зограбян выразила надежду на то, что слова главы фракции РПА Ваграма Багдасаряна о том, что РПА при наличии консенсуса между 3 парламентскими фракциями по кандидатуре премьера, не станет препятствовать, окажутся не просто словами.

В свою очередь, кандидат на должность премьер-министра от фракции "Елк" Никол Пашинян, после встречи с депутатами от " Блока Царукян" отметил, что депутаты от блока заявили, что проголосуют за него. "Мы сошлись во мнение, что это хорошая возможность поставить Армению на рельсы устойчивого и быстрого развития. Мы достигли взаимопонимания по всем вопросам", - заявил депутат.