Понедельник, 30 Апреля 2018 12:39

АрмИнфо.Беларусь продолжит сотрудничество с Арменией, исходя из позиции взаимовыгодного партнерства. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Армении Игорь Назарук в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Республика Беларусь выстраивает взаимодействие на современном этапе с позиции прагматизма. Мы никогда не навязывали свои товары, услуги, а тем более, политическую повестку. Я уверен, что и дальше этот тренд сохранится в нашем взаимодействии с армянской стороной. Для этого есть все", - сказал Назарук.

Вместе с тем дипломат подчеркнул, что Беларусь готова принять любой выбор армянского общества, тем более, что все действующие и будущие проекты равновыгодны обеим странам.