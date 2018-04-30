Понедельник, 30 Апреля 2018 12:23

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян заявил, что членство страны в ЕАЭС соответствует "коренным интересам" республики. "Для нас, евразийское пространство - дружеское пространство. Это дружеские страны, братские. Это не только дружба, но и огромный рынок для Армении", - сказал Саркисян в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Президент Армении, отвечая на вопрос о риске изменений внешнеполитического вектора страны на фоне происходящих в стране событий, в частности, позиции по отношению к ЕАЭС и ОДКБ, указал, что участие Армении "в евразийском пространстве исходит из коренных интересов, а не потому, что нас кто-то куда-то толкает".

Напомним, что Армения является членом ЕАЭС с января 2015 года. В настоящее время членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.