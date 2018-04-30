Понедельник, 30 Апреля 2018 12:17

АрмИнфо. Кандидат в премьеры Армении Никол Пашинян сегодня в беседе с журналистами затронул тему выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), с требованием которого выступала фракция "Выход" в недалеком прошлом.

По словам Пашиняна, одно дело, когда ты оппозиция и не имеешь возможностей обсуждать и решать существующие в этом контексте проблемы, а другое дело, когда ты власть и все возможности решений у тебя в руках. И рассматривать сейчас данную позицию в плане изменения позиции фракции "Выход" не надо: "Вопрос о выходе из ЕАЭС не стоит, но как я уже говорил, это не означает, что там проблем нету",- отметил он.

Следующий важный аспект, который он затронул, касается Нагорного Карабаха, вернее вопроса о том, видит ли он вероятность смены властей в НКР. Пашинян отметил, что полностью поддерживает руководство республики: "Мы полностью поддерживаем руководство Республики Арцах",- подчеркнул он.

В продолжении темы кандидат на пост премьер-министра отметил важность спада напряжения в зоне карабахского конфликта с привлечением Минской группы ОБСЕ. По его словам, если нынешняя милитаристская позиция Баку не изменится, то Минская группа должна способствовать тому, чтобы Азербайджан положил конец своей агрессивной риторике и вернулся в конструктивное русло. А параллельно этому, подчеркнул возможный будущий глава кабинета министров, необходимо усиливать вооруженные силы Армении и дух наших военнослужащих.

Он также заявил, что не собирается уговаривать депутатов-республиканцев проголосовать завтра за его избрание: "Я не собираюсь уговаривать республиканцев. Есть политическая ситуация, внутриполитический кризис и сейчас задача в том, чтобы разрешить этот кризис", - сказал депутат.

Пашинян особо отметил, что после его избрания в стране воцарится законность. При этом он вновь заверил, что кадровые вопросы будут решаться на основе консенсуса. Пашинян также заверил, что при формировании кабмина у него не будет проблем.

Что касается его первых шагов на посту премьера, то он сразу начнет готовить страну к внеочередным выборам. При этом Пашинян затруднился указать конкретные сроки внеочередных выборов.

Пашинян заявил, что после избрания вопросы безопасности и армейского строительства будут в центре его внимания. «После избрания я обязательно ознакомлюсь с вопросами безопасности»,- резюмировал оппозиционер.