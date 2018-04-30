Понедельник, 30 Апреля 2018 12:05

АрмИнфо. Лидер движения "Сделай шаг", оппозиционный депутат Никол Пашинян надеется наладить эффективный диалог с Россией по вопросу продажи Москвой вооружения Баку.

"Это проблема, которая всегда обсуждалась и обсуждается, и я надеюсь, что и по этому вопросу у нас будет хороший и эффективный диалог с российскими коллегами, потому что в России тоже понимают всю серьезность этого вопроса и они тоже, я думаю, готовы к диалогу на эту тему", - сказал Пашинян в интервью BBC.

Говоря о карабахском конфликте, депутат подчеркнул, что этот вопрос должен решаться путем диалога. В этом контексте оппозиционер напомнил, что Азербайджан в течение очень многих лет ведет себя очень агрессивно, и это создает негативный фон для разговора. "Когда каждый день мы от Азербайджана слышим, что мы собираемся начать войну против Армении, мы собираемся завоевать Ереван - как может быть в такой атмосфере конструктивный диалог? Сейчас такое впечатление, что цель Азербайджана - капитуляция Нагорного Карабаха и Армении. Это же абсурд, это же деструктивно. И я думаю, что первое, что нужно делать, - это создать соответствующую атмосферу для диалога, для переговоров. Мы считаем, что это нужно делать обязательно. И Армения и вообще международное сообщество должны делать кое-какие выводы об этом. Когда их цель уничтожить Армению, и они не хотят больше ни о чем говорить, ничего не хотят слышать", - сказал он.

Вместе с тем Пашинян констатировал, что Ильхам Алиев в своих последних заявлениях говорит о планах войти в Ереван. По его словам, Армения всегда была настроена на диалог, и всегда любые власти Армении считали, что вопрос Нагорного Карабаха должен решиться путем диалога, и нужно исключить риторику, из которой можно сделать выводы, что кто-то собирается решить этот вопрос силой. "Такого не должно быть. Ведь это XXI век, и мы - цивилизованные страны, по крайней мере, Армения. Надеюсь, вы это увидели за последние 20 дней. Но это не значит, что цивилизованность надо интерпретировать как слабость. Если будут какие-то провокации со стороны Азербайджана в Нагорном Карабахе, мы все отодвинем все наши внутриполитические вопросы в сторону и будем заниматься только защитой нашей родины", - заключил депутат.