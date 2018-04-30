Понедельник, 30 Апреля 2018 12:04

АрмИнфо. Лидер протестного движения Сделай шаг, депутат парламента Никол Пашинян отказывается от диплома Ереванского государственного университета (ЕГУ). Об этом он заявил в беседе с журналистами. <Если бы у меня были намерения получить диплом ЕГУ, то я бы сделал это в течение последних 23 лет>, - заявил он.

Накануне Никол Пашинян сообщил, что в 1991 году поступил в Ереванский госуниверситет (ЕГУ), в 1995 году за день - два до выпускных экзаменов был отчислен из Университета по решению ректората. "Решение было принято по политическим мотивам и было связано с моей журналистской деятельностью. Мне было предложено написать заявление-покаяние и на месте восстановиться, но я, естественно, отказался", - накануне написал он на своей странице в Facebook.

С учетом этого, ЕГУ выступил с заявлением, в котором выразил готовность выдать диплом Николу Пашиняну, в случае его согласия.