Понедельник, 30 Апреля 2018 11:41

АрмИнфо. Ереванский государственный университет (ЕГУ) выступил с заявлением по поводу диплома лидера протестного движения "Мой шаг", депутата Национального Собрания Армении Никола Пашиняна.

"Реагируя на последние публикации в прессе, а также на организованный нашими студентами сбор подписей, Ереванский государственный университет, изучив личное дело Никола Пашиняна, выражает готовность, в случае согласия г-на Пашиняна, обратиться с ходатайством в Министерство образования и науки для обеспечения процесса восстановления и дипломирования, согласно процедуре", - говорится в сообщении, опубликованном на странице университета в Facebook.

В то же время ЕГУ выражает обеспокоенность тем, что имеющий отличную успеваемость студент был отчислен из университета на последнем курсе. Как ранее сообщил Никол Пашинян, он в 1991 году поступил в Ереванский госуниверситет (ЕГУ), в 1995 году за день - два до выпускных экзаменов был отчислен из Университета по решению ректората. "Решение было принято по политическим мотивам и было связано с моей журналистской деятельностью. Мне было предложено написать заявление-покаяние и на месте восстановиться, но я, естественно, отказался", - накануне написал он на своей странице в Фейсбуке. Помимо этого, как отметил Пашинян, в процессе обучения, все экзамены, без исключения, он сдавал "на отлично".

Отметим, что накануне, выступая перед собравшимися у центрального здания ЕГУ, активист движения Давид Петросян отметил, что необходимо деполитизировать деятельность ВУЗов. "В руководящем составе ВУЗов не должно быть политического актива, что негативно сказывается на общем качестве образования",- заявил он.