Понедельник, 30 Апреля 2018 11:29

АрмИнфо. Европейский Союз в очередной раз подтверждает и содействует усилиям по развитию в Армении процветающего и демократического общества. Об этом говорится в заявлении делегации Европейского Союза и посольств стран ЕС в Республике Армения.

В распространенном документе, поступившем в АрмИнфо, в частности, отмечается, что в этом контексте крайне важно проведение всеобъемлющего диалога между всеми сторонами по вопросу формирования нового правительства в соответствии с Конституцией РА. Это, как отмечают авторы заявления, соответствует интересам всех граждан Армении. "Европейский Союз в этом вопросе продолжит оказывать содействие усилиям президента РА Армена Саркисяна", - говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что продолжает оставаться важным и то, чтобы все вовлеченные стороны, в том числе, правоохранительные органы и те, кто должен обеспечивать права на свободу собраний, проявляли сдержанность и ответственность.