Понедельник, 30 Апреля 2018 11:13

АрмИнфо. Союз ветеранов атомной энергетики Армении приветствует этот мощный шаг народа, который вернул достоинство победителя не только нашему народу, но ветеранам. Об этом говорится в заявлении Союза, подписанного главой структуры, бывшим генеральным директором Армянской АЭС Суреном Азатяном.

"Рады и горды за наше молодое поколение, которое, по нашему глубокому убеждению построит ту страну, в которой каждый человек будет работать на своем месте, жить в которой будет считаться гордостью не только для проживающих в Армении граждан, но и для всего армянства",

- говорится в заявлении. В нем также отмечается, что Никол Пашинян, будучи самоотверженной личностью, убежденным в требовании людей в свободное и справедливое общество, "превратил последнюю каплю надежды в наводнение, и показал не только то, что нужно делать, но и как использовать прошлый исторический опыт".

Союз ветеранов атомной энергетики Армении занимает свое достойное место среди миллионов высокообразованных профессионалов Международной ветеранской организации. "Это поколение армянских ученых и специалистов, которые впервые в мировой практике в 199301995г.г. после 6,5 лет простоя, совершило технологическое чудо, перезапустив Армянскую АЭС, которая уже 25 лет безопасно и без всяких экологических рисков служит нашему народу", - говорится в заявлении.

В Союзе уверены, что лакеи миграняны и их заказчики не в курсе того, что совместными усилиями партнеров из России идут работы по продлению срока эксплуатации Армянской АЭС еще на 10 лет, что является свидетельством преимуществ российских технологий и наилучшей конкурентоспособности в современной войне в сфере инновационных технологий. Не может быть более убедительных доказательств взаимовыгодных деловых отношений между Арменией и Россией, чем применение российских технологий и оборудования при строительстве АЭС в приграничной Турции, находящейся в той же сейсмической зоне, что и Армения. "Наш народ находится на решающем этапе, и не следуют пытаться вбить клин в искреннюю дружбу между нашими народами. У нас есть много важных задач, решить которые возможно только в условиях международной кооперации", - говорится в заявлении.

Союз поздравляет армянский народ с победой первого этапа, и призывает все политические силы, общественные организации, союзы, особенно членов Республиканской партии - преемников Ашота Навасардяна, оставив в стороне личные интересы, объединиться в целях содействия молодежи в их сложной и трудоемкой работе по строительству новой Армении.