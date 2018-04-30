Понедельник, 30 Апреля 2018 10:12

АрмИнфо.Фракция блока «Елк» выдвинула Никола Пашиняна на пост премьера Армении.

Такое решение было принято на состоявшемся сегодня заседании фракции блока. Отметим, что Пашинян является руководителем фракции «Елк».

Сегодня Пашинян встретится в качествен кандидата в премьеры с фракциями Республиканской партии, блока «Царукян» и АРФ «Дашнакцутюн». А в 17:00 состоится митинг Пашиняна.

Выборы премьера в парламенте состоятся 1 мая. АРФД, «Елк» и блок «Царукян» заявили о поддержке Пашиняну, РПА сказала, что не будет препятствовать его ищбранию и 1 мая у Армении будет премьер.