АрмИнфо.У Армении могут быть более тесные отношения с Диаспорой, если внутри власти будет больший баланс. Такое мнение в интервью New Europe выразил всемирно известный американский рок-музыкант армянского происхождения, солист рок-группы System of a Down Серж Танкян, коснувшись последних событий в Армении.

При этом он убежден, что если в результате последних событий Армения станет страной, гарантирующей более равные права, то, несомненно, впервые за многие годы люди начнут возвращаться на родину.

При этом отвечая на вопрос, каким может быть участие Диаспоры в жизни Армении с политической, социальной и экономической точек зрения, если к власти в стране придет более транспарентное, борющееся с коррупцией и демократическое правительство, Танкян заверил, что Диаспора будет всецело в ней участвовать. «Это значит, что Диаспора больше не будет колебаться в вопросе вложения делать инвестиции в страну. Поскольку атмосфера в стране станет более транспарентной, инвестиции будут поступать из разных мест. Коррупция во всех слоях общества была разрушительной, разочаровывающей и, в конечном итоге, приводила к эмиграции», - констатировал музыкант. При этом он добавил, что в верхних эшелонах власти всегда есть коррупция, но она хотя бы не должна влиять на обычных граждан, когда они имеют дело с судами, полицией, выборами и многими другими сферами, когда люди вынуждены давать взятку, чтобы получить работу. «Вследствие этого мы имеем дело с постоянно переживающей спад промышленностью. Необходимо провести серьезные реформы для решения всех этих проблем», - заключил Танкян.