Воскресенье, 29 Апреля 2018 21:22

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении пресекла попытку незаконного проникновения в страну наемника из Махачкалы. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе СНБ, ведомство продолжает проверять, обрабатывать, анализировать поступающую информацию об угрозах безопасности Армении, а также продолжает деятельность по предупреждению этих угроз, держа под жестким контролем разведывательную и иную деструктивную деятельность зарубежных стран и террористических организаций в связи со сложившейся в стране сложной оперативной обстановкой.

В СНБ отмечают, что при активном взаимодействии и обмене информацией с зарубежными партнерами, а также в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, еще в начале года были замечены попытки проникновения в Армению лиц, имеющих отношение к международным террористическим группировкам. «Для предотвращения продолжающихся попыток воспользоваться сложившейся в Армении напряженной ситуацией и сделать ее своей мишенью, СНБ, параллельно с активацией разведывательной и контрразведывательной деятельности, усилила также пограничный контроль. «О возможных признаках угрожающей Армении опасности со стороны международных террористических групп свидетельствовала попытка гражданина России, жителя Махачкалы Сулеймангаджи Багандгаджиева тайно проникнуть в Армению, предотвращённая СНБ Армении еще 13 февраля 2018 года. В частности, СНБ в результате проведенных мероприятий по защите госграницы выяснила, что Багандгаджиев, летящий транзитным рейсом из Кении, по подложным документам гражданина Украины, попытался проникнуть на территорию Армении», - отмечается в сообщении СНБ. Подчеркивается, что по факту было возбуждено уголовное дело и Багандгаджиеву были предъявлены обвинения по ст. 325 ч.1 и ст.329 ч. УК РА, в качестве меры пресечения был избран арест сроком на 1 месяц.

В СНБ отмечают, что благодаря предпринятым оперативно-розыскным и следственным мероприятиям были получены данные о том, что Сулеймангаджи Багандгаджиев был завербован одной из международных террористических организаций и за плату с мая 2015 года принимал участие в вооруженных столкновениях в Сирийской Арабской Республике. «В ходе следственных действий были также получены сведения о проявленном Багандгаджиевым интересе к отдельным местностям Еревана и других городов Армении. Следствие продолжается, предпринимаются мероприятия по выяснению истинных целей визита Багандгаджиева в Армению», - подчеркивается в заявлении СНБ.