Воскресенье, 29 Апреля 2018 20:46

АрмИнфо. Лидер движения «Сделай шаг», оппозиционный депутат Никол Пашинян первую половину завтрашнего дня посвятит консультациям с коллегами из других фракций в Национальном собрании Армении. Об этом 29 апреля в ходе своего выступления на площади Республике сказал сам Пашинян.

«Завтра утром мне предстоит провести серьезную работу в Национальном Собрании Армении. Я должен провести консультации с представителями всех фракций, чтобы к концу дня отчитаться перед вами и сообщить, что гарантирована поддержка кандидата - избранника народа на выборах 1 мая. Поэтому прошу вас взять паузу и на время прекратить по всему городу акции гражданского неповиновения, так как я не смогу спокойно работать в офисных условиях, пока вы будете проводить акции неповиновения. Я прошу завтра не осуществлять никаких акций неповиновения, чтобы мы нашей командой смогли спокойно завершить нашу работу в парламенте для оформления нашей де-юре победы», - сказал Пашинян.

Вместе с тем он призвал с сегодняшнего дня прекратить писать СМС и звонить депутатам от правящей Республиканской партии. Оппозиционер подчеркнул, что он лично от имени народа завтра проведет встречу с РПА и обсудит повестку взаимоотношений.

Пашинян подчеркнул, что 30 апреля в 17:00 часов он придет на площадь Гарегина Нжде, откуда и стартует шествие к Площади Республики, где он в ходе митинга расскажет об итогах встреч и будут определены дальнейшие действия. «В любом случае 1 мая мы со всех областей республики в 08:00 часов собираемся в Ереване на площади Республики, и наши дальнейшие действия будут определены исходя из политической ситуации в стране», - заключил депутат.