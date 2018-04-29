Воскресенье, 29 Апреля 2018 20:31

АрмИнфо. В течение последних двух дней гражданам Армении удалось бесповоротно и окончательно изменить внутриполитическую ситуацию в стране. Об этом 29 апреля в ходе своего выступления на площади Республике сказал лидер движения «Сделай шаг», оппозиционный депутат Никол Пашинян.

По его словам, автопробеги в Гюмри, Ванадзор, Иджеван, Апаран доказали, что победа ненасильственной «бархатной революции» в Армении необратима. При этом он добавил, что результаты этой победы будут зафиксированы законно. В этом контексте он заметил, что парламентские фракции блок «Царукян», АРФ «Дашнакцутюн» и «Елк» заявили, что поддержат кандидатуру народного избранника, а Республиканская партия Армении не будет выдвигать кандидата в премьеры. «А это может говорить о том, что часть депутатов из РПА также могут поддержать кандидатуру народного избранника, а это означает, что ваш кандидат в премьеры будет избран в премьеры и наша победа де-юре будет зафиксирована», - сказал оппозиционер.

Вместе с тем он добавил, что процесс пока не доведен до логического конца, и нужно проявить бдительность, быть более добродушными и положительными, исключив даже незначительные неприятные инциденты.

В тоже время Пашинян проинформировал, что сегодня провел эффективную встречу с депутатами Госдумы России, которая прошла в теплой и конструктивной атмосфере. «Я хочу заверить, что и впредь отношения Армении с Россией еще больше углубятся и укрепятся. И государственные интересы с этой точки зрения лишь выиграют. И это, полагаю, достаточно серьезный результат. Мы будем развивать наши отношения по всем направлениям. Мы также будем развивать наши отношения с ЕС, США, Китаем, непосредственными соседями – Грузией и Ираном. И для этого есть все предпосылки, поскольку в последние десять дней мы приумножили наш международный авторитет», - сказал депутат.