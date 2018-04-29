Воскресенье, 29 Апреля 2018 20:06

АрмИнфо.За последние 20 лет гражданам Армении впервые представится возможность сделать свой выбор в ходе честных выборов. Об этом на митинге 29 апреля заявил член Совета старейшин Еревана и партии «Гражданский договор» Эдуард Агаджанян.

Он отметил, что во время информационной войны заявляли, что данная акция протеста носит антироссийский характер и ее сравнивали с Майданом. «Во время власти народа любые антироссийские настроения просто невозможны. Да здравствует народная власть», - заявил Агаджанян. Он также отметил, что к акциям протеста присоединились новые общины и призвал все парламентские фракции 1 мая проголосовать за Никола Пашиняна.

Депутат от блока «Елк» Арарат Мирзоян заметил, что с помощью мирного сопротивления участники акций протеста смогли достичь огромных перемен. «Я привествую все политические силы, в особенности парламентские фракции за их мудрость и за то, что они также решили выбрать народного кандидата – Никола Пашиняна. Я уверен, что многие специалисты, которые покинули нашу страну, вернутся на Родину. Мы проявим нашу политическую волю с тем, чтобы построить Армению нашей мечты», - заключил депутат.

В свою очередь член Совета старейшин Еревана, член партии «Гражданский договор» Ален Симонян отметил, что никакой вендетты в связи с политическими предпочтениями не будет, но если кто-то нарушит закон, то будет нести наказание в полной мере. «Это победа народа и таких побед будет еще много. Это только начало. Граждане Армении победили и доведут свою победу до логического конца», - заявил Симонян.

В свою очередь актриса Арсине Хаджян заявила, что если бы она не приехала бы в Армению, то так и не смогла бы понять всю ту сложную работу, которую проделали члены акций протеста. «Видя вас, сразу понимаешь, что в Армении можно достичь перемен. Вы своей волей смогли достичь перемен, вы доказали, что у нашей страны есть будущее. Я призываю все парламентские фракции проголосовать за Никола Пашиняна. У нас есть много дел, и я верю, что у нас в стране будут перемены., - заключила актриса.