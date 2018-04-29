Воскресенье, 29 Апреля 2018 18:49

АрмИнфо.Участники акции «Сделай шаг» шествием дошли до площади Республики, где их уже ждали другие граждане, пришедшие на митинг, который должен начаться в 19:00.

Демонстранты прошли по центральным улицам Еревана – Корюн, Гераци, Нардос, Тигран Мец и т.д.. Митингующие скандировали «Никол премьер-министр, свободная Армения» и «Мы хозева нашей страны».

Отметим, что сегодня в 17:00 с площади Франции под руководвтвом лидера движения Никола Пашиняна стартовало шествие, которое закончилось на площади Республики, где в 19:00 должен начаться митинг оппозиции. Как заявил лидер движения депутат Никол Пашинян, на сегодняшнем митинге будет обсужден дальнейший план действий участников движения.