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АрмИнфо.29 апреля Католикос Всех Армян Гарегин II провел встречу с руководителем фракции правящей в Армении Республиканской партии Ваграмом Багдасаряном, и.о. министра обороны Вигеном Саркисяном и вице-председателем РПА, депутатом НС Арменом Ашотяном.
В ходе встречи, сообщает Канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина, обсуждалась ситуация в Армении и направления ее мирного разрешения.
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|Члены партии «Гражданский договор» призвали парламентские фракции 1 мая проголосовать за кандидатуру Никола Пашиняна
|Участники шествия дошли до площади Республики
|Католикос Всех Армян обсудил ситуацию с представителями Республиканской партии
|В Ереване с площади Франции стартовало шествие оппозиционного движения «Сделай шаг»
|Европейский студенческий форум выражает поддержку молодежи Армении
|Никол Пашинян: Акции протеста продолжатся до тех пор, пока мы не зафиксируем нашу победу де-юре
|Офис Омбудсмена призывает немедленно прекратить выступления в социальных сетях со словами ненависти и непримиримости
|Оппозиционеры призывают граждан Армении бойкотировать сеть супермаркетов «Ереван сити» и «Сас»
|Ваграм Багдасарян: РПА не намерена провалить голосование в парламенте по избранию народного кандидата
|Арсине Ханджян: депутаты обязаны прислушаться к гласу народа и проголосовать за народного кандидата
|Главы МИД Арцаха и Южной Осетии обсудили пути укрепления сотрудничества
|Пашинян: РПА предрасположена не препятствовать избранию в премьеры кандидата от народа
|Пашинян заверил российских парламентариев, что Ереван не откажется от членства в ОДКБ и ЕАЭС
|АРФД официально заявила о готовности поддержать кандидатуру Никола Пашиянан на посту премьера Армении
|Виген Саркисян: внутриполитическая нестабильность в Армении может серьезно повлиять и на пограничную ситуацию
|Российская парламентская делегация встретилась с Николом Пашиняном
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 2-го мая
|Партия “Рамкавар-Азатакан” призвала парламент Армении 1 мая избрать на посту премьер-министра Никола Пашиняна
|Никол Пашинян развеял слухи относительно его образования: оппозиция призывает впредь деполитизировать деятельность ВУЗов
|Никол Пашинян: Мы должны готовиться к победе
|США призывает стороны провести переговоры вокруг формирования нового правительства на основе конституции
|Никол Пашинян встретился с Арменом Саркисяном
|АРФ Дашнакцутюн готова проголосовать за кандидатуру Никола Пашиняна
|Гагик Царукян не будет выдвигаться на пост премьер-министра Армении 1 мая
|Сейран Оганян: Ничего драматического в Армении не произойдет, если будет создано временное правительство во главе с Пашиняном
|Никол Пашинян: Тот, кто попытается украсть победу у народа, будь то представитель власти или оппозиционер, его ждет участь Сержа Саргсяна
|Республиканская партия не выдвинет своего кандидата на пост премьера страны
|Оппозиционер: Все политические деятели, которые попытаются баллотироваться на пост премьера, не смогут дальше заниматься политикой, поскольку народ будет считать их предателями
|Полиция: 1 мая с целью обеспечения бесперебойной работы НС РА будет ограничено движение транспорта и пешеходов, любые попытки нарушить ограничения будут расценены, как акты насилия
|Виген Саркисян: Передвижение военной техники и живой силы Азербайджана в сторону линии соприкосновения Арцаха не прекращается
|Республиканская партия объявит о своем решении относительно выборов на пост премьер-министра страны до 18:00 30 апреля
|Эдмон Марукян поставил под сомнение факт постоянного проживания Карена Карапетяна на территории РА, согласно требованиям Закона
|Затулин: Если процессы в Армении найдут силовое или революционные решение, Москва будет выстраивать отношения с Ереваном не де-юре, а де-факто
|ЕС приветствовал работу офиса Омбудсмена во время акций протеста
|Наири Петросян возглавит офис третьего президента Армении
|В Иджеване стартовал митинг движения “Сделай шаг”: Никол Пашинян заявил о готовности встречи с депутатами от Республиканской партии
|На пути в Иджеван автопробег движения «Сделай шаг» делает остановки по требованию: жители общин выходят на улицы поприветствовать Никола Пашиняна
|АО НКР: В течение минувшей недели на линии соприкосновения было неспокойно
|Состоялась встреча президента Армена Саркисяна с лидером РПА Сержем Саргсяном и зампредом партии Кареном Карапетяном
|Встреча армянских и российских парламентариев в Ереване ознаменовалась скандалом: Рыжков назвал Пашиняна “недоумком”
|РПА начала рассматривать запасные варианты для маневра во время выборов премьера в зависимости от дальнейшего развития ситуации: Не исключена поддержка кандидатуры Гагика Царукяна
|Аналитик: Движение в Армении носит беспрецедентный характер для евроазиатского региона
|Встреча Ара Абраамяна и противников Сержа Саргсяна полностью без монтажа (video)
|Давид Арутюнян вновь меняет окрас, обрушиваясь с критикой на родную партию
|Никол Пашинян встретился с Католикосом всех армян
|Взгляд из Москвы: Ни Россия, ни Запад катализаторами армянской "бархатной" революции не являются
|Из Еревана начался автопробег движения «Сделай шаг» в направлении Иджевана и Ванадзора.
|Спикер парламента Армении и посол Франции в РА выразили надежду на то, что после выборов премьера ситуация в стране возвратится в естественное русло
|Никол Пашинян пообещал после прихода к власти сделать отношения Армении с внешним миром "безупречными"
|Никол Пашинян: Если бы я знал, что есть иная возможность зафиксировать победу народа, я бы отказался от притязаний на пост премьера
|Комитет госдоходов Армении опровергает информацию о налоговом терроре сторонников Никола Пашиняна
|В Гюмри начался многотысячный митинг оппозиции
|Союз Армян России предупреждает о фейковых заявлениях
|Карен Карапетян: У меня до сих пор не было неудачного опыта в ходе переговоров
|Карен Карапетян: Мы должны выбирать программу, команду, а не личность
|Омбудсмен Армении и комиссар по правам человека Совета Европы обсудили сложившуюся в РА ситуацию
|Прибывшая в Армению парламентская делегация России намерена провести встречи с представителями армянских политических сил
|АРФ "Дашнакцутюн" призывает все парламентские фракции объединиться вокруг единого кандидата в премьеры, который пользуется поддержкой народа
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