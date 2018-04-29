Воскресенье, 29 Апреля 2018 17:05

АрмИнфо. Одна из крупнейших европейских молодежных организаций - Европейский студенческий форум (AECEE) выразил поддержку молодежи Армении.

Согласно сообщению форума, на генеральной Ассамблее AECEE в Кракове (Польша) 834 делегата, представляющие 28 стран мира, единогласно

приняли заявление о ситуации в Армении. В документе, в котором выражается поддержка армянской молодежи, напоминается, что на протяжении последних недель армянская молодежь проводит митинги и шествия, направленные на восполнение пробелов с демократией, борьбу с системной коррупцией и социальной несправедливостью. Итогом этих выступлений стала отставка Сержа Саргсяна с поста премьер-министра РА.

AEGEE, представляющая 13 тысяч членов из 42 стран мира, уверена, что в рамках действующих правовых механизмов путем всеобъемлющего и

конструктивного диалога удастся преодолеть сложившуюся ситуацию во имя развития демократии в Армении.