Воскресенье, 29 Апреля 2018 16:35

АрмИнфо. Наши акции мирного неповиновения продолжаются и будут продолжаться до тех пор, пока мы не зафиксируем нашу полную победу. Об этом на своей странице в соцсети Facebook заявил лидер движения «Сделай шаг», глава партии «Гражданский договор» Никол Пашинян.

Депутат заявил, что в связи с движением, время от времени появляется дезинформация и он призывает граждан Армении следить за официальными сведениями. Он отметил, что сегодня в 17:00 с площади Франции стартует шествие, а в 19:00 состоится митинг, и призвал граждан присоединиться к нему. «Не верьте тому, что мы прекращаем наши акции протеста, не теряйте бдительность. Сегодня в 19:00, во время митинга, мы обсудим наши дальнейшие планы. Я призываю вас продолжать наш мирный протест и идти с нами до конца. Жду всех вас на площади Франции», - заявил депутат.

Он также отметил, что до конца будет проводить акции. «Пока наша победа не будет зафиксирована де-юре, мы не прекратим наш протест. Давайте доведем наши действия до логического конца. А то, как долго продлятся наши акции, зависит от политической ситуации в Армении», - заключил Пашинян.