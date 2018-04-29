Воскресенье, 29 Апреля 2018 16:24

АрмИнфо. С призывом немедленно прекратить в социальных сетях выступления со словами ненависти и непримиримости обратился к общественности офис Омбудсмена Армении.

Особую обеспокоенность офиса вызывает разделение различных слоев общества и тенденции к противостоянию. В частности, мнения оппозиции, согласно проведенным исследованиям, совершенно не противопоставляется, а позиция другой стороны зачастую содействует унижению достоинства человека, вплоть до пропаганды ненависти, а в некоторых случаях даже разжигания вражды против конкретных лиц. Эти факторы способствуют росту напряженности в обществе. В любом случае с точки зрения защиты прав человека, считают в офисе, важна полноценная защита достоинства человека и личной жизни граждан. В частности, речь идет о личных данных депутатов Национального Собрания, в том числе, групповая публикация личных номеров телефонов. Причем, в социальных сетях эти номера не только публикуются, но и высмеиваются с оскорблениями и словами ненависти, что может создать опасный прецедент психологического нарушения посредством нежелательного распространения личных данных общественных деятелей.

В этой сложной ситуации роль СМИ имеет решающее значение. Поэтому Защитник прав человека настоятельно призывает все средства массовой информации немедленно удалить любые комментарии, пропагандирующие нетерпимость или ненависть, или призывы к насилию, независимо от того, сделаны ли они ложным или фактическим пользователем. "Мы также призываем уделять больше внимания проверке новостей, а также выбору названия"- говорится в сообщении офиса Защитника прав человека.