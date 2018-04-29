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|Пашинян заверил российских парламентариев, что Ереван не откажется от членства в ОДКБ и ЕАЭС
|АРФД официально заявила о готовности поддержать кандидатуру Никола Пашиянан на посту премьера Армении
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|Электросети Армении предупреждают об отключениях 2-го мая
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|Никол Пашинян: Тот, кто попытается украсть победу у народа, будь то представитель власти или оппозиционер, его ждет участь Сержа Саргсяна
|Республиканская партия не выдвинет своего кандидата на пост премьера страны
|Оппозиционер: Все политические деятели, которые попытаются баллотироваться на пост премьера, не смогут дальше заниматься политикой, поскольку народ будет считать их предателями
|Полиция: 1 мая с целью обеспечения бесперебойной работы НС РА будет ограничено движение транспорта и пешеходов, любые попытки нарушить ограничения будут расценены, как акты насилия
|Виген Саркисян: Передвижение военной техники и живой силы Азербайджана в сторону линии соприкосновения Арцаха не прекращается
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АрмИнфо.Члены оппозционного движения окружили супермаркет «Ереван сити», (сеть данных супермаркетов принадлежит депутату от РПА, олигарху Самвелу Алексаняну), призывая бойкотировать его супермаркеты.
Митингующие призывают также бойкотировать сеть супермаркетов «Сас», принадлежащую другому олигарху, депутату от РПА Артаку Саркисяну. Оппозиционеры призвали работников супермаркетов выйти и присоединиться к их инициативе.
«Бойкотируйте олигархов, защитите свои права. Пусть в нашей стране процветает не только крупный, но и малый бизнес. Скажите нет рабскому труду. Пришел конец власти олигархов в Армении. Вас эксплуатируют, платят мало, а работать заставляют очень много, выйдите на наш митинг, это ваше право», - призвали митингующие.
Участники акции протеста также отметили, что их протест носит исключительно мирный характер, и они не собираются устраивать столкновений с сотрудниками полиции. Затем митингующие разорвали накопительную карту супермаркета «Ереван сити».
Сотрудники Полиции попытались найти лидера и переговорить с ним, однако, митингующие заявили, что у акции протеста нет лидера и если сотрудник полиции хочет поговорить с кем-то, то пусть говорит со всеми сразу. Участники акции протеста призвали полицейских расследовать уголовные дела и не мешать проводить мирные акции протеста. «Власть РПА закончилась, власть грабителей закончилась, власть принадлежит народу. Нет эксплуатации, нет бедности, нет монополии, присоединяйтесь к забастовке», - призвали оппозиционеры.
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|Пашинян перечислил страны, с которыми Армения продолжит активное взаимодействие
|Члены партии «Гражданский договор» призвали парламентские фракции 1 мая проголосовать за кандидатуру Никола Пашиняна
|Участники шествия дошли до площади Республики
|Католикос Всех Армян обсудил ситуацию с представителями Республиканской партии
|В Ереване с площади Франции стартовало шествие оппозиционного движения «Сделай шаг»
|Европейский студенческий форум выражает поддержку молодежи Армении
|Никол Пашинян: Акции протеста продолжатся до тех пор, пока мы не зафиксируем нашу победу де-юре
|Офис Омбудсмена призывает немедленно прекратить выступления в социальных сетях со словами ненависти и непримиримости
|Оппозиционеры призывают граждан Армении бойкотировать сеть супермаркетов «Ереван сити» и «Сас»
|Ваграм Багдасарян: РПА не намерена провалить голосование в парламенте по избранию народного кандидата
|Арсине Ханджян: депутаты обязаны прислушаться к гласу народа и проголосовать за народного кандидата
|Главы МИД Арцаха и Южной Осетии обсудили пути укрепления сотрудничества
|Пашинян: РПА предрасположена не препятствовать избранию в премьеры кандидата от народа
|Пашинян заверил российских парламентариев, что Ереван не откажется от членства в ОДКБ и ЕАЭС
|АРФД официально заявила о готовности поддержать кандидатуру Никола Пашиянан на посту премьера Армении
|Виген Саркисян: внутриполитическая нестабильность в Армении может серьезно повлиять и на пограничную ситуацию
|Российская парламентская делегация встретилась с Николом Пашиняном
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 2-го мая
|Партия “Рамкавар-Азатакан” призвала парламент Армении 1 мая избрать на посту премьер-министра Никола Пашиняна
|Никол Пашинян развеял слухи относительно его образования: оппозиция призывает впредь деполитизировать деятельность ВУЗов
|Никол Пашинян: Мы должны готовиться к победе
|США призывает стороны провести переговоры вокруг формирования нового правительства на основе конституции
|Никол Пашинян встретился с Арменом Саркисяном
|АРФ Дашнакцутюн готова проголосовать за кандидатуру Никола Пашиняна
|Гагик Царукян не будет выдвигаться на пост премьер-министра Армении 1 мая
|Сейран Оганян: Ничего драматического в Армении не произойдет, если будет создано временное правительство во главе с Пашиняном
|Никол Пашинян: Тот, кто попытается украсть победу у народа, будь то представитель власти или оппозиционер, его ждет участь Сержа Саргсяна
|Республиканская партия не выдвинет своего кандидата на пост премьера страны
|Оппозиционер: Все политические деятели, которые попытаются баллотироваться на пост премьера, не смогут дальше заниматься политикой, поскольку народ будет считать их предателями
|Полиция: 1 мая с целью обеспечения бесперебойной работы НС РА будет ограничено движение транспорта и пешеходов, любые попытки нарушить ограничения будут расценены, как акты насилия
|Виген Саркисян: Передвижение военной техники и живой силы Азербайджана в сторону линии соприкосновения Арцаха не прекращается
|Республиканская партия объявит о своем решении относительно выборов на пост премьер-министра страны до 18:00 30 апреля
|Эдмон Марукян поставил под сомнение факт постоянного проживания Карена Карапетяна на территории РА, согласно требованиям Закона
|Затулин: Если процессы в Армении найдут силовое или революционные решение, Москва будет выстраивать отношения с Ереваном не де-юре, а де-факто
|ЕС приветствовал работу офиса Омбудсмена во время акций протеста
|Наири Петросян возглавит офис третьего президента Армении
|В Иджеване стартовал митинг движения “Сделай шаг”: Никол Пашинян заявил о готовности встречи с депутатами от Республиканской партии
|На пути в Иджеван автопробег движения «Сделай шаг» делает остановки по требованию: жители общин выходят на улицы поприветствовать Никола Пашиняна
|АО НКР: В течение минувшей недели на линии соприкосновения было неспокойно
|Состоялась встреча президента Армена Саркисяна с лидером РПА Сержем Саргсяном и зампредом партии Кареном Карапетяном
|Встреча армянских и российских парламентариев в Ереване ознаменовалась скандалом: Рыжков назвал Пашиняна “недоумком”
|РПА начала рассматривать запасные варианты для маневра во время выборов премьера в зависимости от дальнейшего развития ситуации: Не исключена поддержка кандидатуры Гагика Царукяна
|Аналитик: Движение в Армении носит беспрецедентный характер для евроазиатского региона
|Встреча Ара Абраамяна и противников Сержа Саргсяна полностью без монтажа (video)
|Давид Арутюнян вновь меняет окрас, обрушиваясь с критикой на родную партию
|Никол Пашинян встретился с Католикосом всех армян
|Взгляд из Москвы: Ни Россия, ни Запад катализаторами армянской "бархатной" революции не являются
|Из Еревана начался автопробег движения «Сделай шаг» в направлении Иджевана и Ванадзора.
|Спикер парламента Армении и посол Франции в РА выразили надежду на то, что после выборов премьера ситуация в стране возвратится в естественное русло
|Никол Пашинян пообещал после прихода к власти сделать отношения Армении с внешним миром "безупречными"
|Никол Пашинян: Если бы я знал, что есть иная возможность зафиксировать победу народа, я бы отказался от притязаний на пост премьера
|Комитет госдоходов Армении опровергает информацию о налоговом терроре сторонников Никола Пашиняна
|В Гюмри начался многотысячный митинг оппозиции
|Союз Армян России предупреждает о фейковых заявлениях
|Карен Карапетян: У меня до сих пор не было неудачного опыта в ходе переговоров
|Карен Карапетян: Мы должны выбирать программу, команду, а не личность
|Омбудсмен Армении и комиссар по правам человека Совета Европы обсудили сложившуюся в РА ситуацию
|Прибывшая в Армению парламентская делегация России намерена провести встречи с представителями армянских политических сил
|АРФ "Дашнакцутюн" призывает все парламентские фракции объединиться вокруг единого кандидата в премьеры, который пользуется поддержкой народа
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