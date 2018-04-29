Воскресенье, 29 Апреля 2018 16:13

АрмИнфо.Члены оппозционного движения окружили супермаркет «Ереван сити», (сеть данных супермаркетов принадлежит депутату от РПА, олигарху Самвелу Алексаняну), призывая бойкотировать его супермаркеты.

Митингующие призывают также бойкотировать сеть супермаркетов «Сас», принадлежащую другому олигарху, депутату от РПА Артаку Саркисяну. Оппозиционеры призвали работников супермаркетов выйти и присоединиться к их инициативе.

«Бойкотируйте олигархов, защитите свои права. Пусть в нашей стране процветает не только крупный, но и малый бизнес. Скажите нет рабскому труду. Пришел конец власти олигархов в Армении. Вас эксплуатируют, платят мало, а работать заставляют очень много, выйдите на наш митинг, это ваше право», - призвали митингующие.

Участники акции протеста также отметили, что их протест носит исключительно мирный характер, и они не собираются устраивать столкновений с сотрудниками полиции. Затем митингующие разорвали накопительную карту супермаркета «Ереван сити».

Сотрудники Полиции попытались найти лидера и переговорить с ним, однако, митингующие заявили, что у акции протеста нет лидера и если сотрудник полиции хочет поговорить с кем-то, то пусть говорит со всеми сразу. Участники акции протеста призвали полицейских расследовать уголовные дела и не мешать проводить мирные акции протеста. «Власть РПА закончилась, власть грабителей закончилась, власть принадлежит народу. Нет эксплуатации, нет бедности, нет монополии, присоединяйтесь к забастовке», - призвали оппозиционеры.