Воскресенье, 29 Апреля 2018 15:09

АрмИнфо. “Если все три политические силы парламента – “Елк”, “Царукян” и АРФД к 1 мая выступят на заседании парламента с единым кандидатом на пост премьер-министра, то Республиканская партия не будет препятствовать избранию народного кандидата”,- об этом заявил журналистам глава парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян.

По словам Багдасярна это означает, что РПА не будет бойкотировать заседание парламента, кворум будет обеспечен и не встанет вопрос о роспуске парламента. Он заверил, что партия РПА едина и будет голосовать консолидировано.

Как сообщил представитель правящей партии, они с Николом Пашиняном договорились, чтобы, по возможности, оперативно будут прекращены акции гражданского неповиновения – разблокированы улицы и дороги.

Напомним, что недавно завершилась встреча лидера оппозиционного движения “Сделай шаг”, кандидата от народа на пост премьер-министра Армении, Никола Пашиняна с главой парламентской фракции Республиканской партии Армении (РПА) Ваграмом Багдасаряном. По словам Пашиняна, РПА предрасположена не препятствовать избранию кандидата от народа в премьеры на заседании НС 1 мая. Как сообщил оппозиционер, в ходе встречи стороны договорились организовать встречу с фракцией РПА в расширенном составе. Встреча, скорее всего, состоится 29-го либо 30-го апреля.