Воскресенье, 29 Апреля 2018 14:56

АрмИнфо.“Революция не начинается и не завершается за один день. Необходимо приложить все усилия для ее удачного осуществления”, - заявила канадская актриса армянского происхождения Арсине Ханджян журналистам.

По словам Арсине Ханджян, присоединяясь к протестному движению, она все же не верила в ее победу. Но тем не менее, молодёжь страны смогла добиться желаемой цели – веры в светлое будущее Армении. “Армянский народ доказал, что для него не существует слова “невозможно”, - заявила она.

Вместе с тем, Ханджян выразила надежду, что политические партии армянского парламента к 1 мая наконец-таки придут к общему знаменателю и проголосуют за народного кандидата на посту премьер-министра страны. “Они должны осознать, что призваны служить народу и они обязаны прислушаться к гласу народа”, - заключила она.

Отметим, что в настоящее время помимо дорог в центре столицы Армении, митингующие перекрыли межгосударственную дорогу Санаин в Алаверди.

Ранее Арминфо сообщало, что 19 апреля с трибуны площади Республики Арсине Ханджян заявила, что полностью поддерживает справедливое народное движение. При этом она призвала народ не разочаровываться и довести свою борьбу до конца. Ханджян заявила, что многие деятели культуры Диаспоры рядом с армянским народом. Она призвала все оппозиционные силы Армении консолидироваться во имя перемен. "Сделайте нынешнего премьера узником созданной им же системы",- призвала актриса.