Воскресенье, 29 Апреля 2018 14:22

АрмИнфо. Завершилась встреча лидера оппозиционного движения “Сделай шаг”, кандидата от народа на пост премьер-министра Армении Никола Пашиняна с главой парламентской фракции Республиканской партии Армении (РПА) Ваграмом Багдасаряном. По словам Пашиняна, РПА предрасположена не препятствовать избранию кандидата от народа в премьеры на заседании НС 1 мая.

Как сообщил оппозиционер, в ходе встречи стороны договорились организовать встречу с фракцией РПА в расширенном составе. Встреча, скорее всего, состоится 29-го либо 30-го апреля. Отвечая на ремарку о том, что даже в условиях обеспечения голосов от других фракций парламента, для избрания Пашиняну понадобиться заручиться поддержкой еще 6 голосов депутатов РПА, он заявил: “Если есть предрасположенность не препятствовать голосованию, они (РПА) обсудят и примут решение, которое не будет направлено против избрания народного премьер-министра”.

Между тем, по завершении встречи, отвечая на вопрос журналистов о том каким образом будет голосовать Республиканская партия 1 мая на заседании парламента, Ваграм Багдасарян заявил, что до проведения заседания РПА он воздержится отвечать на данный вопрос.