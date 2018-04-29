Воскресенье, 29 Апреля 2018 14:05

АрмИнфо.Лидер движения “Сделай шаг”, депутат парламента Никол Пашинян на встрече с парламентариями Госдумы РФ подтвердил, что Ереван не откажется от членства в ОДКБ и ЕАЭС и более того продолжит и далее развивать армяно-российские отношения.

Напомним, что в Ереван 27 октября прибыли депутаты Госдумы, входящие в состав комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, которые провели встречи со своими армянскими коллегами. Возглавляет делегацию глава думского комитета Леонид Калашников. Сегодня состоялась встреча российских депутатов с фракцией блока “Елк”, которую возглавяет Никол Пашинян. На встрече присутствовали также депутаты от фракции “Елк” Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян.

Отметим, что в настоящее время в Ереване продолжаются акции гражданского неповиновения. На данный момент уже перекрыты почти все центральные улицу столицы.