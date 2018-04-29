Воскресенье, 29 Апреля 2018 13:47

АрмИнфо. АРФ «Дащнакцутюн» официально заявила о своей готовности поддержать кандидатуру лидера оппозиционного движения “Сделай шаг”, депутата парламента от фракции “Елк” Никола Пашиняна на заседании парламента 1 мая, на котором будет обсуждаться вопрос избрания премьер-министра

Как говорится в заявлении партии, поступившем в АрмИнфо, единомыслие вокруг политической повестки единого кандидата на пост премьер-министра Армении, может стать реальностью. “В связи с этим Верховный орган АРФД принял решение поддержать кандидатуру Никола Пашиняна на предстоящем 1 мая заседании парламента», - говорится в заявлении партии.

Напомним, что еще накануне вечером, после того как РПА и блок “Царукян” заявили о том, что не собираются выдвигать своего кандидата на пост премьера страны, АРФ Дашнакцутюн заявила, что, партия пока не приняла окончательного решения, но парламентская фракция АРФД (7 мандатов), возможно, поддержит кандидатуру Никола Пашиняна.