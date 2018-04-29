Воскресенье, 29 Апреля 2018 13:43

АрмИнфо. Массовые акции протеста в Ереване и областях страны могут негативно повлиять на оборонные процессы, в частности, на выполнение призывных задач. Об этом заявил и.о. министра обороны Армении Виген Саркисян 28 апреля в ходе посещения подразделений 4-го армейского корпуса.

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства Армении, Виген Саркисян встретился с офицерским составом, затронул внутриполитические процессы в республике. По словам главы ведомства, внутренняя нестабильность может серьезно повлиять и на пограничную ситуацию, предпосылки чего, как отметил и.о. главы ведомства, уже отмечаются. Саркисян призвал офицеров быть более бдительными и последовательными в вопросе выполнения поставленных перед ними задач. Он отметил важность поддержания здоровой морально-психологической атмосферы личного состава.

Напомним, что накануне оборонное ведомство НКР сообщало о том, что в течение минувшей недели на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск был зарегистрирован рост напряженности, а и.о. главы военного ведомства сообщил, что передвижение военной техники и живой силы противника в сторону линии соприкосновения с Арцахом не прекращается. “А это чревато серьезными угрозами”, - заметил Саркисян, при этом добавив, что армянские ВС пристально следят за действиями противника и готовы в любой момент приступить к ответным действиям.