Воскресенье, 29 Апреля 2018 13:08

АрмИнфо. Фракция блока “Елк” встретилась в парламенте с прибывшей в Ереван 27 апреля делегацией Госдумы РФ. На встрече присутствовал лидер оппозиционного движения “Сделай шаг”, депутат парламента Никол Пашинян. О деталях встречи пока не сообщается.

Напомним, что в Ереван прибыли депутаты Госдумы, входящие в состав комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, которые проведят встречи со своими армянскими коллегами. Возглавляет делегацию глава думского комитета Леонид Калашников.