Воскресенье, 29 Апреля 2018 12:49

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 2 мая текущего года будут обесточены: в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 4, 4А, 11, 11А, 13, 13А на 2-ой улице

М.Аветисяна, 2 на 3-ей улице, детский сад N 181 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 53-74 на ул. Бакунца, жилые дома 17, 25/2, 27, 27/1, 31, 33, 33А, 35, 35А, 37, 45, 45/1, 47/1, 49, 52, 54, 54/1-56А, 56 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 6-24 на 1-ом переулке пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 7, 11, 15А, 19, 26, 31, 41/1, 42, 43, 43/1, 44 и собственные дома 28-40 на ул. Грибоедова, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 2-36 на 4-ом переулке Грибоедова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 30, 32 на ул. А.Хачатряна, 2 на 1-ом переулке, детский сад N33 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 15, 17, 21 на ул. Врацакан, жилые дома 35, 37, 39, 54, 54/1, 56, 56/2, 56А, 58, 58А на ул. Мамиконянц и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), спортшкола N2 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 53-74 на ул. Бакунца, 4-ая и 5-ая улицы в Силикяне;

10:30-16:30 жилой дом 2 на ул. Саряна, жилые дома 24, 28, 36, 38 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-67 на ул. Арменакяна, собственные дома 301-305 на ул. Норки Айгинер и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), компания <Ардшининвестбанк> (односторонне) на улице Григора Лусаворича и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 5/1, 9 на пр. Исакова, собственные дома 37-337 в кв. <Норагюх>, собственные дома 46, 46/81 ан ул. Таирова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 12, 14, 16, 18 на ул. Сафарян, жилой дом 7 на ул. Джугаи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 18, 20, 22, 24 на пр. Гая, 1 на ул. Багяна, жилые дома 1, 2, 3, 4, 6 на 1-ом переулке, 1, 2 на 2-ом переулке и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 3-ем Норкском массиве; в Араратском марзе:

10:30-14:00 частично улицы Маркса, Исакова, Ачаряна, Араза, Айвазовского, Бакунца, Будагяна, Торомоняна, Касяна, Нерсисяна, Дуряна, Огостоси 23 в городе Арташат;

10:30-16:00 частично село Беркануш;

11:00-14:30 частично село Далар; в Котайкском марзе:

11:00-15:00 частично село Дзорахбюр, станции сотовых операторов <Юком>, <Виваселл

МТС>; в Гегаркуникском марзе:

11:00-12:30 жилые дома 129, 131, 148, 150, 152 на ул. Наирян,жилые дома 24, 25, 27, 29, 33, 35 на ул.

Налбандян, жилые дома 4, 6, 8, 10 на ул. Саят-Новы, жилой дом 13 на ул. Сюняц и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан; в Ширакском марзе:

10:00-14:00 западная территория села Сизавет в районе Ашоцк;

10:00-16:00 насосная станция села Харкош (норшен) в районе Ани; в Лорийском марзе:

11:00-17:00 квартал N1 на улице Хамперянц и улица Пушкина в городе Ташир.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.