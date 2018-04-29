Воскресенье, 29 Апреля 2018 12:38

АрмИнфо. Внепарламентская традиционная армянская партия “Рамкавар-Азатакан” призывает парламент Армении 1 мая избрать на посту премьер-министра лидера оппозиционного движения “Сделай шаг”, руководителя парламентской фракции “Елк” Никола Пашиняна.

Вместе с тем, партия призывает также возложить на Пашиняна ряд обязательств, в частности, распустить парламент, предложить президенту назначить новые выборы в законодательный орган. До этого “Рамкавар-Азатакан” советует начать процесс реформирования избирательного кодекса, назначить выборы только по пропорциональной системе, сформировать новый состав ЦИК по беспартийному принципу, и, наряду с сокращением суперполномочий премьера, обеспечить расширение полномочий президента.

Накануне вечером АрмИнфо сообщало, что после заявления Республиканской партии Армении о том, что она не будет выдвигать своего кандидата на пост премьера, а также лидера блока “Царукян” Гагика Царукяна о том, что и он не будет выдвигаться на пост премьер-министра, последовало заявление партии АРФ «Дашнакцутюн» о готовности проголосовать за кандидатуру лидера оппозиционного движения, депутат парламента от блока “Елк” Никола Пашиняна. Заседание парламента состоится 1 мая, на нем будет обсуждаться вопрос избрания нового премьер-министра страны.