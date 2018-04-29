Воскресенье, 29 Апреля 2018 12:28

АрмИнфо. Лидер оппозиционного движения “Мой шаг”, депутат парламента Армении Никол Пашинян развеял опасения относительно его образования.

“В последнее время неоднократно был обсужден вопрос наличия-отсутствия диплома о высшем образовании, в связи с чем представляю мою зачетную книжку “зачетник”, - написал он на своей странице в Фейсбуке.

Никол Пашинян, что в 1991 году поступил в Ереванский госуниверситет (ЕГУ), в 1995 году за день - два до выпускных экзаменов был отчислен из Университета по решению ректората. “Решение было принято по политическим мотивам и было связано с моей журналистской деятельностью. Мне было предложено написать заявление-покаяние и на месте восстановиться, но я, естественно, отказался”, - написал он.

Помимо этого, как отметил Пашинян, в процессе обучения, все экзамены, без исключения, он сдавал “на отлично”.

Отметим, что только что, выступая перед собравшимися у центрального здания ЕГУ, активист движения Давид Петросян отметил, что необходимо деполитизировать деятельность ВУЗов. “В руководящем составе ВУЗов не должно быть политического актива, что негативно сказывается на общем качестве образования”,- заявил он.

Участники акций гражданского неповиновения в настоящее время начали перекрывать центральные улицы Еревана.