Воскресенье, 29 Апреля 2018 11:43

АрмИнфо.“Сегодня, 29 апреля мы покажем, что наше движение решительно и крепко стоит на своих позициях», - только что в своем видеообращении, размещенном на странице в Фейсбук заявил лидер движения “Мой шаг», - депутат парламента Никол Пашинян.

Оппозиционер, в своем видеообращении попросил прощения у жителей тех общин и регионов, где за этот период не успел побывать. Вместе с тем, он пообещал восполнить этот пробел в ближайшем будущем и на месте обсудить имеющиеся проблемы.

Что касается планов на сегодня, то, как сообщил Никол Пашинян, акции гражданского неповиновения стартуют с новой силой. С 12.00 он призвал перекрыть все улицы, с 17.00 начнется шествие с площади Франции, а в 19.00 будут разблокированы все дороги, чтобы люди имели возможность добраться до площади Республики. “Все будет хорошо. Мы должны готовиться к победе”, - заключил Никол Пашинян.