Суббота, 28 Апреля 2018 22:09

АрмИнфо. Партия АРФ Дашнакцутюн готова проголосовать за кандидатуру лидера оппозиционного движения, депутат парламента от блока “Елк” Никола Пашиняна. Об этом заявил представитель Верховного органа АРФД в Армении Арсен Амбарцумян.

Напомнив о том, что накануне Верховный орган партии АРФД Армении распространил заявление, в котором предлагается “договориться о едином кандидате, пользующемся доверием народа”, в преддверии заседания парламента 1 мая, на котором будет обсуждаться вопрос избрания премьер-министра, Амбарцумян заявил, что партия пока не приняла окончательного решения, но парламентская фракция АРФД (7 мандатов) поддержит кандидатуру Никола Пашиняна.

Напомним, что накануне АРФД выступила с заявлением, предложив в преддверии заседания Национального Собрания 1 мая по выборам премьер-министра с участием всех парламентских фракций сформировать совместную политическую повестку дня, согласовать общего кандидата, пользующегося доверием народа, который на разумной основе должен представить соответствующий состав правительства и программу деятельности правительства.

Напомним, что 25 апреля партия АРФ Дашнакцутюн заявила о выходе из соглашения о коалиционном партнерстве с Республиканской партией.

Немногим ранее Республиканская партия Армении заявила, что не будет выдвигать своего кандидата на пост премьера. За этим последовало заявление лидера блока “Царукян” Гагика Царукяна о том, что он не будет выдвигаться на пост премьер-министра.