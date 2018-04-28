Суббота, 28 Апреля 2018 20:40

АрмИнфо. Лидер блока “Царукян” Гагик Царукян не будет выдвигаться на пост премьер-министра Армении 1 мая текущего года. Об этом Царукян заявил в интервью в программе “Урвагиц” телекомпании “Кентрон” сегодня вечером.

“Царукян не будет выдвигаться на пост премьер-министра Армении. Более того, блок поддержит кандидатуру лидера движения “Сделай шаг”, депутата парламента от фракции “Елк” Никола Пашиняна”, - об этом написал на своей страничке в Facebook ведущий программы “Урвагиц” Петрос Казарян.

Отметим, что Республиканская партия также не выдвинет своего кандидата на пост премьера страны на выборах 1 мая. Пресс-секретарь партии, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов отметил, что ситуация в стране изменилась и для РПА превыше всего интересы государства: «мы не можем вести страну к потрясениям». Таким образом, единственным кандидатом на пост премьера пока остается Никол Пашинян.

В связи с тем, что большинство голосов (58) остается за Республиканской партией , а для избрания премьера необходимо 53, некоторые наблюдатели не исключают, что РПА может провалить дважды кандитатуру Пашиняна. В этом случае, согласно законодательству, Парламент будет распущен и будут назначены досрочные выборы не ранее, чем через 30 дней. Напомним, что РПА сегодня устами Шармазанова заявило о том, что она будет участвовать в досрочных выборах.