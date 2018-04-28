Суббота, 28 Апреля 2018 20:17

АрмИнфо. Ничего драматического в нашей стране не может произойти, если будет создано временное правительство, которое возглавит Никол Пашинян, с последующим установлением соответствующего политического регламента. Об этом в своем обращении к партиям, председателю НС Ара Баблояну, и. о премьер-министра Карену Карапетяну, заявил экс-министр обороны РА Сейран Оганян.

Он отметил, что в сложившейся ситуации необходимо найти верные тактические решения. «Чего Вы боитесь? Если, как Вы говорите, являетесь народными избранниками и большинством. Услышьте голос Пашиняна, встаньте подле него и на будущих парламентских выборах переутвердите свою избранность», - сказал экс-министр обороны. Оганян подчеркнул, что способность Никола Пашиняна со своими единомышленниками объединять народ дает ему право влиять на дальнейшие политические процессы.

«Полагаюсь на мудрость всего состава РПА, с которым мы прошли долгий путь, начиная со времен независимости. Встаньте подле народа. Наша сила в единстве», - заключил он.